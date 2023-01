Florian Krumpöck - Klavierrezital Frédéric Chopin

Der Ausspruch „Das Klavier ist mein zweites Ich“ zeugt von Chopins seelischer Verschmelzung mit dem Instrument, welchem er sein künstlerisches Schaffen gänzlich verschrieb. Als Inbegriff eines Klavierkomponisten geltend, verfasste er nie ein Werk ohne dessen Beteiligung und entlockte ihm eine ungeahnte Fülle an musikalischen Stimmungen.

Pianist Florian Krumpöck gibt tiefe Einblicke in die ausdrucksreich-virtuosen und mitunter düster-sehnsuchtsvollen Klangwelten des Komponisten. Der Abend vereint mit den gleichsam poetischen wie hochdramatischen Balladen, dem genialischen Prélude in cis-Moll sowie der zweiten Klaviersonate mit dem berühmten Trauermarsch ausgewählte Perlen aus dem romantischen Schaffen Chopins, die ihm einen Platz unter den Unsterblichen der Musik sicherten. Zu hören sind Werke, die auch Eingang in Krumpöcks Debütalbum für Sony fanden.

Frédéric Chopin:

Ballade Nr. 1 in g-Moll, op. 23

Ballade Nr. 2 in F-Dur, op. 38

Ballade Nr. 3 in As-Dur, op. 47

Ballade Nr. 4 in f-Moll, op. 52

Prélude in cis-Moll, op. 45

Sonate Nr. 2 in b-Moll, op. 35