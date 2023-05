Alma Who? - mit Maxi Blaha

Die international renommierte Schauspielerin Maxi Blaha bringt Alma Mahler abseits ihres Musen-Daseins und „Frau von...“ stimmgewaltig und zeitgeistig auf die Bühne. Eine außergewöhnliche One-Woman-Show über eine Frau, die so viele große Männer in ihrem Leben versammelt hat und dabei in der Geschichtsschreibung selbst immer zu kurz kam.

Alma Mahler, als „wahnhaftes Weib“ oder „verführerische Nymphe“, „Drecksau und Kloake“, aber auch als „ultimate femme fatale“ sowie „schönstes Mädchen Wiens“ von diversen Biografen und Literaten zu Unrecht sehr vereinfacht dargestellt, wird in Maxi Blahas neuem Solo Theaterstück auf mitreißende Art zu neuem Leben erweckt. Das Auftragswerk der Londoner Autorin Penny Black wurde exklusiv für Maxi Blaha verfasst und holt Alma pointiert ins neue Jahrzehnt.

Die weltberühmte Österreicherin und sogenannte „Muse der 4 Künste“, die in regem Gedankenaustausch mit zahlreichen Literaten, Komponisten und Malern stand, sie inspirierte und förderte, scheint gleichsam vielfältig wie kontrovers. Die Schwierigkeit schön, begehrenswert und gleichzeitig als Künstlerin erfolgreich zu sein, verlangt Frauen auch heute noch einiges an Stärke, Unbändigkeit und Humor ab.

Als Team finden sich dieselben Künstler*innen wie bei „EMILIE FLÖGE – Beloved Muse“ zusammen. So wird Heidelinde Leutgöb wieder Regie führen, die Musik steuert Georg Buxhofer am E-Bass und am Klavier bei, das Stück wurde von Penny Black geschrieben und von Verena Humer dramaturgisch bearbeitet. Die Darstellung der schillernden Alma übernimmt wieder Maxi Blaha selbst, das Stück wird von der Kostümbildnerin Julia Klug originell ausgestattet.

Die historisch gewählten Aufführungsorte und Originalschauplätze, wie die Klimt Villa in Wien, das Sissi Schlössl in Bad Ischl und Reichenau am Semmering spannen einen kontrastreichen Bogen über Alma Mahlers gesamtes Leben. Somit kehrt Maxi Blaha als Alma an ihre Orte im Heute zurück und präsentiert sich dem Publikum ungeschminkt und ohne Pathos.