Im fiktiven Bad Brauning herrscht in den 1960er Jahren der reiche Bürgermeister und Gastwirt Steisshäuptl. Seinen Reichtum verdankt der ehemalige Ortsgruppenleiter der Veruntreuung einer Kiste mit Zahngold aus einem nahegelegenen Konzentrationslager, die sein Hausknecht Zagl im Auftrag des sogenannten "Himbeerpflückers" zur Aufbewahrung übernommen hatte. Nun glaubt Zagl, eben jenen in einem Fremden, der im Gasthof abgestiegen ist, erkannt zu haben. Steisshäuptl ist außer sich: Ist der längst totgeglaubte Himbeerpflücker gekommen, um das Gold zu holen?

Und auch unter den anderen Honoratioren breitet sich Unruhe aus, sie wenden sich von Steisshäuptl ab und überbieten einander in Anbiederung an den Fremden, dem das nur recht sein kann – allerdings aus einem ganz anderen Grund als von den Bad Brauningern gedacht.

Fritz Hochwälder, der als Sozialist und Jude in zweifacher Hinsicht gefährdet war, gelang 1938 die Flucht in die Schweiz, wo er seine schriftstellerische Tätigkeit zu forcieren begann. In seiner treffenden und hochkomischen Satire Der Himbeerpflücker rechnet er mit der historischen Selbstgerechtigkeit und Aufarbeitungsträgheit im Nachkriegsösterreich ab. Noch vor der Theateruraufführung wurde das Stück 1965 in hochkarätiger Besetzung, u.a. mit Helmut Qualtinger legendär verfilmt.

So eine selige Ruhe war hier,

ein Gottesfrieden,

man hat nur

ans Verdienen

gedacht, und

jetzt kommt auf

einmal einer

daher mit

achttausend

Toten -

Besetzung

Regie - Stephanie Mohr

Bühnenbild - Miriam Busch

Kostüme - Nini von Selzam

Dramaturgie - Barbara Nowotny

Licht - Manfred Grohs

Konrad Steisshäuptl - Günter Franzmeier

Sieglinde - Paula Nocker

Burgerl - Susanna Wiegand

Zagl - Claudius von Stolzmann

Alexander Kerz - Ulrich Reinthaller

Grappina - Martina Stilp

Doktor Schnopf - André Pohl

Schuldirektor Huett - Markus Kofler

Baumeister Ybbsgruber - Alexander Strömer

Fabrikdirektor Stadlmeier - Johannes Seilern

Rechtsanwalt Suppinger - Dominic Oley

Postenkommandant Ziereis - Paul Matić