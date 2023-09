World Bodypainting Festival

Weltmeisterschaft im Camouflage Bodypainting - Haben Sie die Person am Bild entdeckt? Diese Kategorie des Bodypaintings repräsentiert die Fähigkeiten eines Künstlers, einen Körper mit Hilfe klassischer Maltechnik vor einem bestimmten Hintergrund verschwinden zu lassen. Mit der 26. Ausgabe des Events trifft sich die internationale Community erneut in Klagenfurt am Wörthersee. Das World Bodypainting Festival verspricht auch für 2023 ein buntes & abwechslungsreiches Programm! Kommen Sie und staunen Sie!

Die Festivalwoche steht ab dem 26. September ganz im Zeichen von Aus- Weiterbildung & Networking bei der WB Academy mit Workshops in den Bereichen Bodypainting, Make-up und Fotografie. Bereits am 28. September kann man im kärnten.museum das erste große Highlight, die Weltmeisterschaft im Camouflage Bodypainting, bestaunen. 10 Künstler:innen und 10 Models sind im Wettkampf um die begehrte Auszeichnung. Die Jurybewertung findet um ca. 14 Uhr statt. Bis ca. 16 Uhr haben Sie Gelegenheit, das Bodypainting hautnah zu erleben. Das Fotografieren mit Handy für private Zwecke ist erlaubt. Den Höhepunkt bildet die World Bodypainting Weltmeisterschaft und die Special Awards für Make-up Artists, am 29.–30. September in der neuen Location, der Messearena Klagenfurt. Tagsüber können die Besucher:innen den Künstler:innen bei der Arbeit über die Schulter schauen und sich bei den Firmen im Bereich Bodypainting & Make-up über neueste Trends informieren. Am Abend laden Bodypainting Shows ein, sich von den Kunstwerken zum Thema „Welcome to Wonderland“ verzaubern zu lassen. Den krönenden Abschluss bildet die große Siegerehrung und Bekanntgabe der neuen Weltmeister am Samstag, 30. September und der im Anschluss daran stattfindende „Body Circus“, ein surreales Erlebnis der Extraklasse. Uhrzeit: 10 bis ca. 16 Uhr

Uhrzeit: 10 bis ca. 16 Uhr