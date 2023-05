Das Spiel des Lebens – Artenvielfalt

Die Vielfalt des Lebens steht unter Druck - Die Biodiversität oder Lebensvielfalt aller Organismen trägt dazu bei, essentielle Grundlagen und Kreislaufprozesse des Lebens – Wasser, Nahrung, Atemluft, eine stabile Umwelt – im Gleichgewicht zu halten und für zukünftige Generationen zu sichern. Diese Sonderausstellung stellt den Fokus auf Kulturlandschaften als Ökosysteme scharf, verfolgt natürliche Kausalzusammenhänge und zeichnet das Bild einer komplexen Natur.

Das kärnten.museum nähert sich dem vielfältigen und geradezu grandios umfangreichen Thema der Lebensvielfalt dabei auf anschaulichen Wegen und ohne missionarischen Alarmismus, denn soweit es Klimawandel und Biodiversitätsschutz betrifft, stellen wir fest, dass es längst „20 nach 12“ ist. Eine Welt im Wandel.

Zusammenarbeit für die Biodiversität

Lebewesen und Landschaften, das vielfältige wissenschaftliche Engagement der naturkundlichen Fachabteilungen des kärnten.museum in den vergangenen Jahrzehnten, die gelebten Kooperationen im Bereich des Natur und Artenschutzes und auch Kärntner Know how auf dem Gebiet aktueller technischer Forschungsmethoden strukturieren die Ausstellungsbereiche.

Ein Dank geht an die Partnern die in hervorstechender Weise

mit dem Forschungsschwerpunkt Biodiversität befasst sind und die Sonderausstellung inhaltlich wie gestalterisch mit prägen: Kärntner Landesabteilung 8 – Umwelt, Energie und Naturschutz, Arge NATURSCHUTZ und Team des UNESCO Lehrstuhls „Sustainable Management of Conservation Areas“

an der FH Kärnten – Campus Villach.