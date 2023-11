We ❤

Mit diesem Titel wird eine umfassende Auswahl ikonischer Werke aus eigenem Bestand präsentiert und mit ihren Schwerpunkten knüpft diese Ausstellung an die 2018 im Wiener Leopold Museum gezeigte Ausstellung "WOW!" an. Die Freude der Besucher:innen an ihrer Sammlung war für Heidi Horten der entscheidende Anlass, diese dauerhaft einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.