BHP´22 – UNTERWEGS

Der BauherrInnenpreis wurde zum ersten Mal 1967 von der Zentralvereinigung der ArchitektInnen vergeben und ist in seiner Ausrichtung einzigartig. Denn nicht die Architekturschaffenden werden ausgezeichnet, sondern das besondere Engagement, der Mut und die Kreativität von BauherrInnen. Der Preis zeigt die gemeinsame Suche nach Qualitäten in Architektur, Freiraumgestaltung und bei städtebaulichen Lösungen. In den insgesamt 18 im Jahr 2022 nominierten und prämierten Projekten wird ein unverzichtbarer Beitrag zur Baukultur in Österreich sichtbar.