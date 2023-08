FM4 Frequency Festival 2023

Bekannt als „Die Beste Band der Welt“ nehmen DIE ÄRZTE einen der Headliner-Slots ein und bringen den besten Punk-Rock aufs Frequency. Härtere Töne gibt es mit der Nu-Metal Band LIMP BIZKIT. CENTRAL CEE kennt man spätestens alle nach seinem viralen Hit „Doja“ und ROBIN SCHULZ versorgt Sie mit absolutem „Feelgood-Sound“. House-Nachschub bringt MEDUZA, die deutschen Rapper 01099, T-LOW und SOHO BANI sind zusätzlich neu bestätigt. Als very Special-Late-Night Act wird der US-Rapper MACKLEMORE wieder aufs Frequency geholt. Als absoluter High-Class Act kommen IMAGINE DRAGONS auf die Bühne!

Für alle Rock-Fans haben wir MOTHER MOTHER im Programm. Das ist aber nicht alles: ENNIO, KENNYHOOPLA, DILLA, CLOCKCLOCK, MEHNERSMOOS, VERIFIZIERT, EKKSTACY, AVIVA, GOLA GIANNI, FRANKIE STEW & HARVEY GUNN, NESS, FRINC, SADI, FILLY und KITANA verstärken zusätzlich das Line-Up.Auch der Nightpark wird noch einmal mit nicen Acts aufgestockt: DEORRO, METRIK, PIRI und SAN HOLO heizen dieses Jahr richtig ein.

FARRUKO ist aktuell einer der heißesten Latin-Acts mit über 34 Millionen monatlichen Hörer*innen auf Spotify. Die drei Brüder AJR liefern besten Indie-Pop, EDWIN ROSEN bezeichnet sich selbst als Teil der „neuendeutschenwelle“ und bringt uns gefühlvollen Indie-Sound.

Alternative Pop-Band THE ACES, CASEY LOWRY, der durch humorvolle Tik Tok-Duets bekannt wurde und ONLY THE POETS, die kürzlich als Support mit Lewis Capaldi getourt sind, sind ebenfalls dieses Jahr bestätigt.

Im Daypark neu dazu kommen außerdem: KAFVKA, EWAN MAINWOOD, CALL ME KARIZMA und DAISY BRAIN. Der Nightpark wird aufgestockt mit GRYFFIN, KOBOSIL, LILLY PALMER und WILDSTYLEZ.

Line UP

Donnerstag, 17. August:

DIE ÄRZTE * MACKLEMORE * LIMP BIZKIT * ALLIGATOAH * ROBIN SCHULZ * BRENNAN HEART * MEDUZA * FÄASCHTBÄNKLER * MOTHER MOTHER * BBNO$ * TOM GREGORY * KENNYHOOPLA * ONLY THE POETS * EKKSTACY * NESS

Red Bull Stage: T-LOW * $OHO BANI * ENNIO * DILLA * GOLA GIANNI * SADI

Night Park - Billing A-Z: FLAVA D * FOX STEVENSON * GRYFFIN * HYBRID MINDS * KOBOSIL * LILLY PALMER * LUUDE * PIRI * SEFA * SUB FOCUS

Freitag, 18. August

IMAGINE DRAGONS * CENTRAL CEE * LUCIANO * TRETTMANN * ELECTRIC CALLBOY * TOM ODELL * FINCH * MATHEA * CALUM SCOTT * CLOCKClOCK * CALL ME KARIZMA * FILLY

Red Bull Stage: EDWIN ROSEN * PICTURE THIS * AVIVA * FRANKIE STEW & HARVEY GUNN * KAFVKA * FRINC

Night Park - Billing A-Z: HOLY GOOF * KANINE * SWITCH ALLSTARS * USED * DARREN STYLES * DEORRO * MODESTEP (DJ Set) * SAN HOLO (DJ Set) * WHIPPED CREAM

Samstag, 19. August

KRAFTKLUB * ARMIN VAN BUUREN * K.I.Z * LIL TAY * FARRUKO * UFO 361 * BHZ *

PROVINZ * NINA CHUBA * 01099 * BRU-C * SKI AGGU * MEHNERSMOOS * VERIFIZIERT * CASEY LOWRY

Red Bull Stage: AJR * THE ACES * DAISY BRAIN * EWAN MAINWOOD * HANNAH GRAE * KITANA * HBZ * LARI LUKE * W&W * WILDSTYLEZ * DIMENSION (DJ Set) * GEORGIE RIOT * METRIK * VIBE CHEMISTRY * YOUPHORIA

Night Park - Billing A-Z: