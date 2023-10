Patterns of Time

Kunst, so Onionlab, sei das Positivste, das wir seit jeher auf der Erde hinterlassen. Mit Patterns of Time folgt das katalanische Künstlerkollektiv der Idee, dass das künstlerische Schaffen des Menschen ein Ausdruck unserer Beziehung zu Zeit und Raum ist. Ihre Gedanken verwandeln sie in eine Geschichte, zu deren Projektionsfläche der Grazer Uhrturm wird. Ein bildgewaltiges Chronogramm erzählt, wie Künstler*innen über unterschiedliche Epochen hinweg die Welt um sie interpretiert, gespiegelt und durch ihr Werk wiederum selbst geprägt haben.

Biografie:

Onionlab ist ein multidisziplinäres Studio, das audiovisuelle Installationen und Ausstellungen inszeniert und produziert. Mit ihrer Arbeit schaffen sie Schnittpunkte zwischen Technologie, Design und Kunst. Onionlab hat seinen Sitz in Barcelona und arbeitet mit mehr als 15 Jahren Erfahrung weltweit. Diese Installation wird mit freundlicher Unterstützung von XAL realisiert. Credits:

Leitung: Jordi Pont

Production: Neith Sentis, Aina Mesquida, Nuria Gironès

Sound design: Laurent Delforge, Salva Coromina, Urbez Capablo, Federico Morrison

Art Director: Berta González

3D Artists: Santiago Morrison, Gerard Rubio, Berta González, Jorge Rivera, Federico Morrison

Compositing: Gerard Rubio Der KLANGLICHT-FESTIVALPASS

KLANGLICHT findet im öffentlichen Raum statt. 11 der insgesamt 15 gezeigten Installationen sind dank des Engagements zahlreicher Sponsoren für alle Besucher*innen frei zugänglich. Bei vier Locations jedoch ist ein Besuch nur für jene Gäste möglich, die KLANGLICHT durch den Kauf eines Festivalpasses unterstützen. Der Festivalpass gewährt darüber hinaus freie Fahrt zu KLANGLICHT am Veranstaltungstag im gesamten Verkehrsverbund Steiermark. Für constellations benötigen Sie keinen Festivalpass!

Eintritt frei!