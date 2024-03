DIE MORINI STRAD von Willy Holtzman

Der Broadway Erfolg in Europa! Die Wiener Geigerin Erica Morini galt als musikalisches Wunderkind. Sie trat mit fünf Jahren vor Kaiser Franz Joseph auf, studierte bei Otakar Ševcík und spielte mit 14 Jahren als Solistin in der Carnegie Hall in New York. 1938 emigrierte sie nach New York. Ihr Vater schenkte ihr die berühmte Davidoff Stradivari, die 1995 auf mysteriöse Weise verschwand. Seither ermittelt das FBI zu diesem unten den „top ten art crimes“ gelisteten Verbrechen.