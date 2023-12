1. WIENER NEUJAHRSKONZERT DER KOMPONISTINNEN 2024

WALZER, POLKAS UND QUADRILLEN - Das „Ensemble F“ spielt Walzer, Polkas sowie Salonstücke von Gisela Frankl, Josephine Weinlich-Amann, Constanze Geiger, Clara Schumann, Leopoldine Blahetka und Teresa Carreño. Außerdem wird ganz neue Tanzmusik von großen österreichischen Zeitgenossinnen zu hören sein: Johanna Doderer, Violeta Dinescu, Ursula Erhart-Schwertmann und anderen. Im Zuge des Saisonschwerpunkts "EHRFEM – Die Frau in der Kunst" zeigt diese Aufführung einmal mehr das große Engagement von C. Bechstein Wien für außergewöhnliche Konzerte.

Eine Veranstaltung des Ehrbar Saals by C. Bechstein

Mitwirkende

VIOLINE Anaïs Tamisier, Marianna Oczkowska

VIOLONCELLO Ursula Erhart-Schwertmann

KONTRABASS Goran Kostic

KLAVIER Jan Satler

ARRANGEMENT UND MUSIKALISCHE LEITUNG Ursula Erhart-Schwertmann

MODERATION I DRAMATURGIE Irene Suchy

Werke

CONSTANZE GEIGER (1835-1890) Kaiser-Einzug-Marsch

LEOPOLDINE BLAHETKA (1811-1885) Valses à la Viennoise op.42

GISELA FRANKL (1860-?) Auf Flügeln des Tanzes, Polka française

TERESA CARENNO (1853-1917) Kleiner Walzer

JOHANNA DODERER N.N.

CONSTANZE GEIGER (1835-1890) Frühlings-Träume, Walzer op.8

MELISSA COLEMAN Tango Ardor

Pause

JOSEFINE WEINLICH-AMMAN (1848-1887) Frauen-Emanzipations-Marsch

CLARA SCHUMANN (1819-1896) Caprice en forme de valses Auswahl

JOSEFINE WEINLICH-AMMAN (1848-1887) Die Frivole, Polka française

URSULA ERHART-SCHWERTMANN Walz-sehr

CAMILLA FRYDAN (1887-1949) Die Frauen von Wien sind so unsagbar schön

Lass dich von mir in dein gelbes Himmelbettchen tragen

JOSEFINE WEINLICH-AMMAN (1848-1887) Freie Gedanken, Walzer

WALZER UND ANDERE UNTERHALTUNGS- UND TANZMUSIK DES 19. BIS 21. JAHRHUNDERTS

Sie waren erfolgreiche Unternehmerinnen, Kapellmeisterinnen, Komponistinnen, Leiterinnen von großen und kleinen Ensembles, die durch ganz Europa getourt sind.

Dieses Konzert stellt zum ersten Mal die großen Walzer-Komponistinnen vor, die von Wien aus mit ihrer Musik die Welt eroberten.

Sie standen im Austausch mit der Familie Strauss, widmeten einander gegenseitig Werke, waren eingeladen, für ihre Majestäten zu komponieren und aufzuspielen. Sie spielten bei der Weltausstellung, bei den großen Bällen und den imperialen Festen mit. An Renommé und Geschäftstüchtigkeit waren sie den Männern ihrer Zeit nicht unterlegen und in der Qualität ihrer Kompositionen schon gar nicht. Der Entdecker-Blick auf die Hidden figures der Unterhaltungsmusik verlangt jedoch dringend nach der Erweiterung in die Gegenwart. Es ist erstaunlich und doch wenig ver- wunderlich, wie viele Zeitgenossinnen in Österreich den Walzer als zeitgemäße Kompositionsform entdeckt haben!

Feiern Sie gemeinsam den ersten Tag des neuen Jahres mit femininen Walzertakten – und lassen Sie sich dabei von kulinarischen Schätzen aus der EhrBAR verwöhnen.

Tanzen Sie zusammen im ehrbaren Walzertakt ins neue Jahr!