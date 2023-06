Damir Očko. Bird’s milk and other spirits

Damir Očko (geb. 1977, Zagreb) ist der bedeutendste Künstler Kroatiens seiner Generation. Er stellte bereits in großen Häusern wie dem Palais de Tokyo in Paris aus und repräsentierte Kroatien 2015 auf der Biennale in Venedig. Bekanntheit erlangte Očko als Filmemacher, der sich intensiv mit der Verschränkung von Bild, Sprache und Sound auseinandersetzt. Er ist Teil der queeren Community, ist selbst Drag Queen und behandelt queere Themen und Inhalte auf hohem Abstraktionsniveau.