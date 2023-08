Familienatelier 3-6 Jahre: Lirum, larum, Löffelstiel (Mixed-Media-Technik)

Nach einem Blick in die Ausstellung „Mahlzeit“ kochen die Kinder in Gedanken eine Phantasiesuppe. Was soll da alles hineinkommen? Im Atelier entstehen dann aus Kochlöffeln kunterbunte, lustige Figuren, die gar wundersame Speisen kochen können.