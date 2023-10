Kreativer Kindertanz - „Zauberwald“

Ihre Kinder tauchen ein ins Land der Feen, Elfen und weiteren wunderbaren Wesen und Tiere. Gemeinsam tanzen die Kids zur Musik durch den Raum und den vom Kunstmuseum Waldviertel kreierten „Zauberwald“. Im Anschluss basteln alle ein magisch schönes Erinnerungsstück, welches sie dann auch gleich mitnehmen können.

Der Kurs richtet sich an Kinder ab 5 Jahren.

Bitte Trinkflasche mitgeben und bequemes Gewand tragen.

Dauer: 1.5 Stunden

KOSTEN

€ 15,- pro Kind, inkl. Materialien und pädagogischer Betreuung (Geschwister bezahlen pro Kind € 1,- weniger)

Im Kursbeitrag ist der Eintritt in die Ausstellung inkludiert. Kommen Sie gerne etwas früher und lassen Sie sich von den Kunstwerken inspirieren!

ANMELDUNG

Telefonisch unter 02853/72888 oder per Mail an: info@daskunstmuseum.at

Stornierungsbedingungen: Sollten Sie kurzfristig doch nicht zum Kurs kommen können, wird um rechtzeitige Absage gebeten. So kann es anderen Kindern ermöglicht werden an dem Kurs teilzunehmen. Bei Absagen bis zu 24h vorher fallen keine Stornogebühren an. Bei allen späteren Absagen werden 50% des Kursbeitrages verrechnet. Bei unentschuldigtem Fernbleiben wird der gesamte Kursbeitrag verrechnet.