Simply Red

Gefeiert als einer der erfolgreichsten Live-Acts, die jemals aus Großbritannien kamen, werden aus allen Rohren feuern und ihre allzeit klassischen Hits aus einer herausragenden Karriere liefern, wie „Stars“, „Holding Back The Years“, „ Fairground“ und „Money’s Too Tight To Mention“ sowie einige gefühlvolle neue Grooves. Simply Red erhielten schon 3 renommierte Grammy Nominierungen und spielen weltweit ausverkaufte Tourneen.