BILDERBUCH

BILDERBUCH ist eine österreichische Band, die 2005 in Oberösterreich gegründet wurde und seit 2008 in Wien lebt. Ihre Musik zeigt Einflüsse von unterschiedlichen Genres, wie zum Beispiel Indie- Rock, Art-Pop und Hip-Hop. BILDERBUCH ist eine der erfolgreichsten Bands im deutschsprachigen Raum und haben bisher 7 Alben veröffentlicht, 2 Open-Air-Konzerte mit rund 30.000 Besucher*innen vor dem Schloss Schönbrunn in Wien gespielt, waren 2021 zum ersten Mal auf Tour in den USA...