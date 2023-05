Die Schöne und das Biest („La Belle et la Bête“)

Märchen haben immer Saison, sie sind in ihren Themen und deren Auflösungen so vielschichtig wie das Leben. Die BURGSPIELE GÜSSING haben in den vergangenen Jahren einen bunten Strauß an Märchen als Familienprogramm angeboten, und wieder ist die schwere Prüfung einer schönen, tugendhaften Mädchengestalt Mittelpunkt der Handlung.

Sabine James, die künstlerische Leiterin des Theatersommers auf der Festwiese in Güssing, hat das uralte französische Märchen „La Belle et la Bête“ nicht von ungefähr gewählt. Dessen Inhalte wie Ausgrenzung, Neid und Missgunst, sind ebenso wie zwischenmenschliches Desaster infolge ungezügelten Strebens nach Macht und Einfluss allzeit zugegen. Die Herzensgüte der Protagonistin Belle trägt den Hauptanteil zur Lösung des „gordischen Knotens“ bei, und führt die Geschichte zu einem guten Ende. Man muss auch in schwierigsten Situationen stets positiv denken, um ein friedliches Zusammenleben möglich zu machen. Belle gibt uns mit ihrer Opferbereitschaft ein lebhaftes Beispiel dafür. Dass die Handlung im Mittelalter spielt, ist auch nicht zufällig gewählt, denn das Städtchen Güssing hatte zwei Jahrzehnte lang im Sommer ein wunderbares Historisches Stadtfest anzubieten, an das die bunten Kostüme des Schauspiels im Familienprogramm rund um das Jubiläum „30 Jahre BURGSPIELE GÜSSING“ erinnern sollen! Spielfassungen, Musik, Regie: Sabine James Bühnenbilder: Heinz Gurdet Spielort: Bühne Festwiese am Fuß der Burg