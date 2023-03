Ella, Ella!

Hier in Athen herrscht seit 30 Jahren Krieg gegen die Spartaner. Eine Gruppe mutiger Frauen, angeführt von Lysistrata, beschließt, dem Wahnsinn ein Ende zu machen und verweigert sich in Haushalt und Ehebett. Die Frauen besetzen auch die Akropolis, wo all das Gold und Geld für Waffen gehortet wird. Sie überreden alle griechischen Frauen, sich von ihren Männern fernzuhalten, bis diese bereit sind, Frieden zu schließen.

Anfangs scheint es ein genialer Plan zu sein, aber schaffen es die Frauen, ihr Vorhaben durchzuziehen? Was passiert mit den Männern, wenn plötzlich alle Frauen verschwinden? Kann man den Frieden so erzwingen? Jedenfalls bieten die verzweifelten Versuche einiger Einwohner, doch zu ihrem Liebesspiel zu gelangen, Stoff für zahlreiche lachkräftige Szenen. Klassisch, resch und testosteronbesoffen! Vorhang auf! Aristophanes war berühmt für seine utopischen Komödien und war überzeugt davon, dass man das Publikum am besten durch das Lachen aufrüttelt. TAKE HUMOR SERIOUSLY, AND GIVE PEACE A CHANCE KOMÖDIE nach Lysistrata von Aristophanes

REGIE Ruth Brauer-Kvam

BÜHNENBILD/KOSTÜME Monika Rovan

AUSFÜHRENDE AUSSTATTERIN Laura Weiß

MUSIKALISCHE LEITUNG Ingrid Oberkanins MIT Caroline Frank, Ines Honsel, Lena Kalisch, Lisa Lena Tritscher, Clemens Berndorff, Florian Carove, Christian Dolezal, Philip Leonhard Kelz