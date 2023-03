Tribute to ABBA - In Concert

Die Show ist ein energiegeladener Tribut an die berühmteste Super Band der Welt: ABBA! Die Björn-Identity ® spielt in Großbritannien und Irland vor ausverkauften Häusern, und wird sowohl von begeisterten Kritikern als auch vom Publikum frenetisch gefeiert. Das macht sie zu einem der gefragtesten Live-Tribute-Acts der Welt. Nun kommten Sie zum ersten Mal nach Österreich!

Die Björn-Identity ® feierten 2021 ihr 10-jähriges Bühnenjubiläum. Die Gruppe ist zweifelsfrei das authentischste Live-Erlebnis von „ABBA in Concert“, das derzeit „jenseits von Schweden“ zu sehen ist.

Es stimmt einfach jedes Detail: die exakt nachgebildeten Kostüme, die erstaunliche Ähnlichkeit im Klang der Stimmen, die klassischen Choreografien im Abba-Stil, Bennys berühmtes weißes Yamaha CP80-Klavier und sogar ein echtes musikalisches Ehepaar ist mit dabei. Besser geht es nicht!

Zu den Hauptdarstellern gehören Karen Rush als „Agnetha“ und Ehemann Richard Doubleday als „Bjorn“, sowie Sophie Grier als „Frida“ und der Musical-Maestro Ryan Greer als „Benny“.

Die Vier freuen sich, wieder auf Tour zu gehen und noch dazu in einer Zeit in der ABBA nach 40-jähriger Abwesenheit ein neues Album auf den Markt gebracht hat und wieder auf Tournee geht.

Noch nie war ABBA beim Publikum so beliebt wie heute.

Fans im Alter von 8 bis 80 sind begeistert und können die Magie von ABBA und ihr musikalisches Erbe entdecken und ganz neu erleben…

Auftritte im Überblick:

21.April 2023 · 20:00 · WIENER NEUSTADT · Arena Nova

22.April 2023 · 19:30 · AMSTETTEN · Johann-Pölz-Halle