Im Rausch der Nacht

Schicksale von (Rand)-Gestalten, die im Schatten agieren. Tauchen Sie ein in das Dunkel vergessener Lieder. Lachen Sie über humorvolle Geschichten und anzügliche Begegnungen, mit viel Rum und Wodka. In der Nacht, im Verborgenen, findet all das statt, was wir als aufregend, verboten, abstoßend und begehrenswert empfinden. Gescheiterte Existenzen, unheimliche Begegnungen, Sehnsüchte und Ängste, Träume und Gebete. Weg vom Alltäglichen – und doch so vertraut.

Eine musikalisch-literarische Reise

Der Abend umfasst verschiedene Charaktere einer stereotypen Nacht, die in den dazugehörigen Songs und Texten ihre Sehnsüchte, ihr Leben und ihre Geschichten präsentieren. Sei es von einem seine Einsamkeit beklagenden Rosenverkäufer, von der sehnsüchtigen Prostituierten, die die wahre Liebe sucht bis zum Dichter in Aufruhr, jede Menge lustvoller Missverständnisse im heimischen Ehebett. Musikalische Perlen von Chansons, über Musicals bis zu bekannten Hits in neuem Kleid. Mit Gabriele Deutsch und Peter Andreas Landerl Am Klavier: Erwan Borek