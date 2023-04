Ein Frauenleben Süss-Sauer - Ein musikalisches Kabarett

„Sie wissen ja eine Frau hat zwei Lebensfragen: Was soll ich anziehen? Und was soll ich kochen?“ (Dr. Oetker Werbung 1956) - Auf diese und andere Fragen werden Sie eine manchmal nicht ganz so ernst gemeinte Antwort finden...

Beate Korntner und Maximilian J. Modl sowie die Pianistin Oksana Kuzo laden Sie auf eine Zeitreise durch die Frauen-Klischees der letzten Jahrzehnte ein. Stefanie Altenhofer ist für die szenische Einrichtung verantwortlich. „Ein Frauenleben süß - sauer“ ist ein Potpourri aus Liedern, Arien und Songs diverser Stilrichtungen. Von Musical bis Oper, von Werbetexten bis Wienerlied ist alles dabei. Ein Abend für "jederMann" und "jedeFrau"!