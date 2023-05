Muttertagskonzerte 2023 im Alpensaal der Familie Gundolf

MUTTERTAGSKONZERTE 2023 - Beste alpenländische Gastronomie & Unterhaltung mit dem Tiroler Showprogramm der Familie Gundolf sowie ein Muttertagskonzert einer lokalen Musikschule erwarten Sie in der "größten Stube Tirols"!

Das perfekte Geschenk zum Muttertag für alle Mamas & Omas!

1. Termin:

Sonntag 14. Mai 2023, 12h-14h00

(„Muttertagskonzert“)

2. Termin:

Sonntag 21. Mai 2023, 12h-14h00

(„Nachmuttertagskonzert“)

VERANSTALTUNGSABLAUF MUTTERTAGSKONZERT MIT MITTAGESSEN:

Ab 12h00 Ankunft in unserem Alpensaal an der Messe in Innsbruck & Getränkservice

Beginn Mittagessen mit Live-Musik während dem Essen

Ab 12h15 Tiroler Showprogramm mit Schuhplattlern/Jodlern/Volksinstrumenten

inklusive Auftritt der Jugendgruppe des Trachtenvereins "D'Nordkettler Rum"

Dauer ca 1h.

Ab 13h15 Jugend-Muttertagskonzert einer lokalen Musikschule

Dauer ca. 30min.

Ab 14h00 Veranstaltungsende

PAKETPREIS MUTTERTAGSVERANSTALTUNG PRO PERSON:

58 EUR pro Person (Kinder 6-14 Jahre EUR 20,00)

Inkludiert:

Musikprogramm lt. Beschreibung

3-Gang-Menü:

Fritattensuppe

Ofenfrischer Braten vom Tiroler Strohschwein mit Salzkartoffeln

Gemischter Salat

Apfelstrudel mit Schlagsahne

(vegetarische Alternative: Tiroler Knödelvariation / Käse & Spinatknödel)

1 Getränk (0,5l Bier od. 0,25l Wein oder ein antialkoholisches Getränk)

Reservierung erforderlich bei Familie Gundolf unter:

Telefon: 0043-512-263263

Email: office@tirolerabend.info

Anfahrt/Parkmöglichkeiten:

Der Alpensaal, gelegen in der Ing.-Etzel-Straße zwischen den Messeeingängen OST & SÜD, ist zu Fuß aus der gesamten Innenstadt schnell und bequem erreichbar. Die Straßenbahnlinie 1 hält direkt vor dem Saaleingang (Haltestelle Messe).

Weiters wurde Anfang 2022 die S-Bahnhaltestelle "Innsbruck Messe" eröffnet, wodurch der Alpensaal aus ganz Tirol mit öffentlichen Vermehrsmitteln direkt erreichbar ist!

Kostenfreie Parkmöglichkeit am Abend für PKWs im Bereich Messe/Sieberer Straße (keine Parkgebühr ab 19h00, Samstag ab 13h00 + Sonntag keine Kurzparkzone). Kostenpflichtige Parkgarage in unmittelbarer Nähe zum Alpensaal in der Sieberer Straße ebenfalls verfügbar (Richtpreis 1 EUR / Stunde). Weitere Parkgaragen für PKW's im Bereich SOWI-Kaiserjägerstraße & Ing-Etzel-Straße-Klara-Pölt-Weg, für Reisebusse steht das zentrale Busterminal am Hofgarten zur Verfügung (jeweils ca. 250m Gehdistanz).