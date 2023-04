Buchpräsentation - DIE WELT VOR SUZIE WONG

Eine Familiengeschichte zwischen Wien, Seoul, Paris, Shanghai - Wie wird man Heldenenkelin? In der dokumentarischen Erzählung veranschaulicht Erica Fischer, wie Geschichte und Politik den Alltag der Menschen gestalten und wo individuelles Schicksal beginnt. Suzie Wongs Suche nach dem unbekannten Großvater nimmt in Wien ihren Ausgang und bringt komplizierte Familienverhältnisse zutage, die mit der Zeitgeschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eng verstrickt sind.

Die Spur führt in Etappen auf unglaublichen, teils verworrenen Wegen tief hinein in die tragische Geschichte Koreas und offenbart die große Bedeutung des Großvaters – Seo Yeong-hae – für sein Land.

Es ist die Geschichte eines leidenschaftlichen Freiheitskämpfers und Antifaschisten, der sich nicht nur mit den japanischen Besatzern Koreas anlegte, sondern auch mit den Faschisten Deutschlands, Italiens und Spaniens. In Korea wurde er posthum zum Helden erklärt.

Nicht zuletzt erzählt das Buch die kurze Liebesgeschichte von Seo Yeong-hae und der Wienerin Elisabeth Bräuer. Das Buch (Mandelbaum Verlag 2023) wird durch die Autorin Erica Fischer und die Enkelin und Initiatorin Suzie Wong vorgestellt – moderiert wird der Abend von der Journalistin Vina Yun.

Erica Fischer wurde 1943 in der englischen Emigration der Eltern geboren. Sie wuchs in Wien auf, studierte am Dolmetschinstitut der Universität und ist Mitbegründerin der autonomen Frauenbewegung in Wien. Heute lebt und arbeitet sie als Autorin und Übersetzerin in Berlin. Ihr Buch Aimée & Jaguar wurde zum Weltbestseller.

Suzie Wong wurde 1970 in Wien geboren und hat an der Universität Wien Kunstgeschichte studiert. Nach beruflichen Tätigkeiten in Restaurierungsateliers, Architekturbüros, Antiquitätenhandlungen und als Kunstvermittlerin leitete sie 2006–2020 die Öffentlichkeitsarbeit der Wienbibliothek im Rathaus. Seit Juni 2022 ist sie die Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für "Tangente St.Pölten – Festival für Gegenwartskultur."

Vina Yun, Jahrgang 1974, ist Journalistin, Autorin und Öffentlichkeitsarbeiterin. Schon immer aus und in Wien: Ottakring, Leopoldstadt, derzeit Rudolfsheim-Fünfhaus. Erfahrung in der Medienarbeit sammelte sie als Redakteurin/Mitherausgeberin von u. a. "nylon. Kunststoff zu Feminismus und Popkultur" (heute: "fiber"), "MALMOE" und "an.schläge - Das feministische Magazin". Derzeit ist sie als freie Redakteurin und Autorin für verschiedene Medien und Festivals im Musik- und Filmbereich tätig. In unregelmäßigen Abständen legt sie in Wiener Clubs altmodisches Disco-Vinyl auf. Sie hat sich auch mit der koreanischen Diaspora und Migration nach Österreich befasst.

