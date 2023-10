Phädra, in Flammen

Phädra, die Gattin des alten Königs Theseus, ist gelangweilt und frustriert über ihre nicht zu Ende geträumten Träume und ihre schwindende Lebensfreude. Die Enttäuschungen über das Nicht-mehr-Mögliche lassen ihren Stolz bröckeln. Sie verlangt nach Freiheit, einem Neuanfang. Und dann ist sie plötzlich da, Persea, die zukünftige Braut von Phädras Erstgeborenem Demophon: jung, eine Rebellin, schön auf die schönste Art; indem sie sich das Recht nimmt, sie selbst zu sein. Phädra verliebt sich in sie, unerwartet, heftig, schmerzhaft.

Gleichzeitig baut König Theseus, der erfolgreiche Bezwinger des unbezwingbaren Minotaurus, Demophon für den Thron auf, schafft es aber nicht, ihm seine Macht abzugeben. Panopeus, der immer zu kurz gekommene Hohepriester und Revisionist, sieht seine Chance, endlich aufzusteigen und mit traditionellen Opferritualen zwischen Göttern und Menschen zu vermitteln.

Österreichische Erstaufführung

Nino Haratischwili

Die Autorin Nino Haratischwili überschreibt in ihrem neuen Theaterstück den antiken Phädra-Mythos auf konfrontative Weise. Auf welche Genüsse ist man bereit zu verzichten, wenn das Wohl der Welt auf dem Spiel steht? Auf welche nicht? Die vielfach ausgezeichnete Autorin von Stücken und Romanen wie „Das achte Leben (Für Brilka)“ und „Das mangelnde Licht“ verkuppelt die Königin nicht mit ihrem unwilligen Adoptivsohn Hippolytos, sondern mit ihrer künftigen Schwiegertochter. An dieser verbotenen Intimität entfacht sich eine politische Tragödie. Haratischwilis unverwechselbare, sinnliche Sprache schält Phädras zeitloses Leiden, wie neu empfunden, so gnadenlos wie liebevoll heraus.

Besetzung

Regie - Tina Lanik

Bühne, Kostüme - Stefan Hageneier

Musik - Electric Indigo

Licht - Michael Hofer

Dramaturgie - Jeroen Versteele

Phädra - Sophie von Kessel

Theseus - Ernest Allan Hausmann

Demophon - Julian von Hansemann

Acamas - Etienne Halsdorf

Persea - Dagna Litzenberger Vinet

Panopeus - Philipp Hauß